Inter, Donnarumma ha voglia di tornare in Italia: gli indizi e la situazione

AFP via Getty Images

Gli indizi per un possibile ritorno dell'ex portiere del Milan, oggi al Paris Saint-Germain, ci sono, secondo quanto viene riportato da Tuttosport., cresciuto nel settore giovanile rossonero,, in particolare, fa sapere il quotidiano. Il rapporto con l'allenatore dei parigini Luis Enrique stenta a decollare, specialmente dopo alcune scelte di formazione del tecnico iberico, che in qualche occasione lo ha messo in discussione preferendogli Safanov, acquistato l’estate scorsa per 20 milioni dal Krasnodar. In più, c'è anche un contratto in scadenza nel 2026, il cui rinnovo è in stand-by.

Secondo sempre Tuttosport,, visti i tanti compagni di nazionale che giocano all’Inter, oltre alla presenza del preparatore dei portieri Gianluca Spinelli, tra i maestri del classe ‘99.rispetto ai 9/10 percepiti attualmente a Parigi,