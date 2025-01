Inter, sogno Donnarumma. Spinelli e i compagni di Nazionale: perché l'affare è possibile

Getty e Calciomercato.com

A quattro anni dal suo addio al Milan, Gigio Donnarumma potrebbe tornare a Milano, sull’altra sponda del Naviglio. L’Inter, infatti, sta osservando con molta attenzione l’evolversi della situazione intorno al portiere del Paris Saint-Germain, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 (come Yann Sommer). Una pazza idea di Beppe Marotta e Piero Ausilio che potrebbe essere aiutata da alcuni fattori, non ultimo la presenza di Gianluca Spinelli come preparatore dei portieri dell’Inter.

INSIEME A PARIGI - Spinelli è arrivato ad Appiano Gentile nel 2023, un anno fa, dopo aver lavorato per ben cinque anni proprio al Paris Saint-Germain. Ha iniziato nel 2018 con Gigi Buffon, per poi proseguire con Donnarumma, con cui, nelle due stagioni insieme a Parigi, ha stretto un bel rapporto. L’approdo all’Inter dell’anno scorso potrebbe, quindi, essere un tassello in più – non l’unico - di un mosaico che, però, è ancora ben lontano dall’essere completato.

NAZIONALE - Non l’unico perché, oltre al rapporto con Spinelli, c’è da mettere in evidenza il legame tra Gigio e i compagni di Nazionale. Federico Dimarco, di cui commentò un post su Instagram a novembre con un “Ciao grande”, ma anche Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, con cui ha giocato – e vinto – l’Europeo del 2021. Donnarumma potrebbe avere voglia di tornare in Italia, dopo quattro stagioni in Francia, e la presenza dei connazionali all’Inter può essere un ulteriore incentivo per questa clamorosa ipotesi di mercato. Con Beppe Marotta che, in questi anni a Milano, ha sempre cercato di avere uno spogliatoio con una forte presenza di italiani.

PAZZA IDEA DONNARUMMA-INTER

INGAGGIO - Ci sono dei fattori che potrebbero avvicinare Donnarumma all’Inter, ma anche alcuni che rendono questo scenario complicato. Innanzitutto, lo stipendio: al PSG Gigio guadagna 10 milioni netti a stagione, una cifra a cui certamente i nerazzurri non possono arrivare. In aggiunta a questo c’è il fatto che il numero 99 non è in scadenza con i francesi la prossima estate e, pertanto, se l’Inter penserà davvero di affondare il colpo, dovrà presentarsi dai parigini con una proposta economica in grado di soddisfare e richieste dei parigini che, al netto di un contratto che scadrebbe dopo una sola stagione, di certo non avranno intenzione di svendere uno dei migliori portieri d’Europa.

CHI PARTE? – Nel caso in cui l’ipotesi Donnarumma prendesse corpo, l’Inter dovrebbe fare i conti con le presenze di Yann Sommer, che ha un contratto fino al 2026 e percepisce 4 milioni di euro a stagione, e di Josep Martinez, acquistato la scorsa estate per 13,5 milioni di euro e con un ingaggio da 1,5 milioni a stagione. Sicuramente non potrebbero restare tutti e tre, ma si aprirebbe un ulteriore scenario, con l’Inter che dovrebbe decidere chi lasciare andare: se Sommer, che ha uno stipendio decisamente più alto, oppure Martinez che, però, un anno fa era arrivato con la speranza di diventare, poi, il numero uno.

RINNOVO – La pazza idea può diventare concreta? Gli scenari di mercato sono infinti – si sa – così come è noto che i rapporti tra Donnarumma e il PSG non siano più idilliaci. Al momento il rinnovo con il club francese è fermo e questo potrebbe giocare a favore di chi vorrà il portiere la prossima estate. Prima di Natale, il suo agente Enzo Raiola ha dichiarato: "Se parliamo di contratto no, è in scadenza 2026. Stiamo vedendo, ora c'è un momento di pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la fumata bianca. Ora è tutto in sospeso, in fase di trattativa tutto può succedere, non diamo previsioni. Siamo in fase di stand-by".