L'infortunio di Milan, come già successo nella disastrosa trasferta di Bologna, chiama nella formazione dell'che scenderà in campo domani contro il Lecce, con l'affidabilissimo Darmian che scala a braccetto di destra. Un'occasione importante, che scaturisce da due necessità di entrambe le parti in causa:, anche se le speranze di rimonta sono ormai infinitesimali.13 volte titolare nelle prime 15 giornate di campionato,dove comunque non ha affatto sfigurato con l'Olanda, al tiro in porta un discreto numero di volte come nel 2021-22 main trasferta; da gennaio in poi, il suo posto è stato preso da Darmian, e. Dei giocatori che rientrano abitualmente nelle rotazioni, solo Gosens e De Vrij hanno uno score peggiore. Score che è migliorato in coincidenza con l'infortunio occorso a Skriniar, un altro che in estate lascerà Milano. Perché ormai è chiaro,- Strappare un'offerta notevole a(il Chelsea ha preso Malo Gusto dal Lione per l'estate) non dovrebbe essere impossibile, solo che. E anche i facoltosissimi club di Premier cominciano a considerare. L'interesse del Bayern Monaco risalente alla fine della scorsa primavera non è più così acceso, e per questo la necessità imposta dalle condizioni dell'ormai ex capitano Skriniar può trasformarsi ina causa delle prestazioni opposte rispetto a quelle di Darmian. Lui sì, rinnovato e blindato.