Inter, due dubbi per Inzaghi: i precedenti danno forza alla suggestione Frattesi. C’è vita oltre la ThuLa

La vigilia diha visto un tiepido sole riscaldare la Pinetina, clima disteso e tanti sorrisi. Assenti per infortunio, sicuri indisponibili di domani, cui si aggiungerà anche Alessandro, ma per squalifica. La consegna delle casacche lasciasana abitudine del tecnico nerazzurro, che a 24 ore da una sfida importantissima, anche di quelli che poi evitabilmente finiranno in panchina.

Ecco perchéil centrocampista romano oggi si è allenato tra ial posto di, capiremo domani se l’idea resisterà anche in nottata o se invece domani ci sarà il solito Nicolò a martellare in mediana.autore di due gol nelle ultime due sfide contro i bianconeri.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, la sorpresa si chiamaaccanto a Thuram, un tandem che a Verona si era comportato benissimo, indirizzando immediatamente la partita sui giusti binari, ma anche l’austriacoProprio dal reparto offensivo sta finalmente arrivando qualche buona notizia. Meglio tardi che mai… Potremmo dire così visto che i primi mesi della stagione sono stati complicatissimi,, visto che l’iraniano è ancora alle prese con unche non non sempre gli consente di allenarsi al 100%. Gerarchie che cambiano, ma la cosa importante è che nel momento più delicato della stagione Inzaghi possa affidarsi anche ai bomber di scorta.

Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Correa.