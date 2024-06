Inter, Dumfries: "In termini di forma fisica ho avuto un anno diverso, ora sono tornato al 100%"

Getty

La vittoria dello Scudetto da parte dell'non ha permesso a Denzeldi rifuggire alcuni mugugni legati al suo rendimento, non esattamente all'altezza di quanto ci si aspettava da lui. Alla base di un'annata fatta di alti e bassi, vi sono tuttavia alcune. Noie fisiche che ora sono però completamente riassorbite. Intanto, continuano a tener banco le valutazioni legate alcon i nerazzurri, in scadenza aCosì si è espresso Dumfries oggi durante la conferenza stampa dell'Olanda, in presentazione della sfida di domani contro la Romania. Si spiega anche in questi termini l'incisività limitata di Dumfries, che ha quest'anno ampliato il dislivello di rendimento con la fascia opposta, occupata da Federico Dimarco. I problemi in questione riguardano unche l'olandese si porta dietro da un po'.

Ora però, il fastidio è alle spalle e il fisico sembra. Lo conferma lo stesso Dumfries, che in conferenza aggiunge: "Ora posso dire di essere ritornato al 100%. Sono pronto a dare il massimo nella gara contro la Romania.". Un bel segnale che oltre a far tirare un sospiro di sollievo a Ronald Koeman, rassicura ancheper l'avvicinamento alla prossima stagione.