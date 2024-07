Inter, Dumfries protagonista: ora si decide il futuro. Sugawara in Premier

AFP via Getty Images

italiana. Niente da fare per Francia e Olanda, dove c'erano due calciatori dell'Inter:da una parte,dall'altra.- Questi ultimi due sono stati protagonisti, nel bene e nel male. Il difensore centrale ex Lazio sfodera l'ennesima buona prestazione, macchiata però allo scadere dalnel caso in cui Pioli fosse diventato il nuovo allenatore della squadra dove giocano Benzema e Kanté in Arabia Saudita, che però ora ha virato sul tecnico francese Laurent Blanc (ex difensore dell'Inter, tra le altre).

- L'esterno destro dell'Inter causa il rigore del momentaneo pareggio segnato dall'Inghilterra con Harry Kane nella semifinale di Euro 2024, ma subito dopo si riscatta: prima salvando sulla linea un rasoterra a colpo sicuro di Foden e poi colpendo la traversa con un colpo di testa su calcio d'angolo, sempre nel corso del primo tempo.- Ora arriva il momento di decidere il suo futuro. Dopo alcuni mesi di tensione, i suoi agenti e i dirigenti dell'Inter hanno riallacciato i contatti per trattare il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2025. A questo punto, terminati gli Europei, c'è tempo per incontrarsi alla ricerca della fumata bianca. Il punto d'incontro può arrivare grazie a un aumento d'ingaggio dagli attuali 2,5 a 4 milioni di euro netti all'anno più bonus.

- Intanto un calciatore che gioca nel ruolo di Dumfries e che era stato seguito con interesse dall'Inter si appresta a trasferirsi in Inghilterra. Il nazionale giapponese Yukinari Sugawara (classe 2000) è pronto a lasciare il club olandese dell'AZ Alkmaar e a passare al Southampton, neo-promosso in Premier League, per 7 milioni di euro bonus compresi.