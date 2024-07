Olanda-Inghilterra, le pagelle di CM: Watkins eroe nazionale, Bellingham in ombra. Disastro De Vrij

AFP via Getty Images

difende i pali con grande senso della posizione, facendosi trovare pronto in ben più di un'occasione. Sfiora anche la parata sul rigore di Kane. Sale in cattedra con ottimi interventirigore generoso? Certamente, ma rimane l'intervento scomposto ai danni di Kane. Si fa perdonare salvando sulla linea un gol già fatto di Foden e colpendo una traversa su corner (dal 93'una partita solida, senza sbavature, sino all'errore decisivo quando si fa aggirare da Watkinsgrande sicurezza al centro della difesa anche contro un avversario scomodissimo come Kane

timido, anche troppo. Fa fatica a trovare spazio per dialogare sulla fascia, bloccandosi nella retroguardia: in difficoltà, ma con Veerman migliora la sua partita: un bolide da 116 km/h sotto l'incrocio per sbloccare la sfida. Il giovane talentuoso classe 2003 si rende protagonista assoluto (dal 93'geometrie che mancano all'Olanda. Per sua fortuna, già dopo la mezz'ora la mediana di Southgate non riesce più ad andare a mille all'ora, ma quanta sofferenzasenz'altro il più in ombra del tridente offensivo di Koeman. Nessun acuto, pochi spunti. Un silenzio non da semifinale (dal 46': entra per dare sostanza al reparto offensivo, ma dalle sue parti non arrivano buoni palloni)

non ha il tempo di incidere nella sfida. Una mezz'ora sottotono prima di essere sostituito per un problema muscolare(dal 35': il suo ingresso dà maggiore sostanza al centrocampo)dopo una frazione vissuta lontana dai livelli mostrati in questi Europei, si accende nella ripresala sua squadra esce a testa alta e anche lui è bravo a correggersi in corsa con l'ingresso di Veermancolpevole sulla rete di Xavi Simons, ma si supera sulla deviazione di Van Dijk. Tiene a galla la sua squadra e centra la finale

esterno aggiunto per quanto spinge sulla destra. Un braccetto offensivosi fa valere in ogni situazione nella quale viene chiamato in causauna prestazione ordinata, tranquillaMalen è un cliente semplice questa sera. Tiene la posizione con attenzione, lasciando i compiti di spinta al collega Saka (dal 46': qualche buona sgroppata sulla sinistra, dà freschezza alla manovra)il gioiello dello United è una spina nel fianco nella mediana olandese. Taglia con i suoi inserimenti e ringhia sulle caviglie di ogni avversario (dal 93'

non hai mai perso un pallone in tutti gli Europei, tranne oggi. Perde una sfera sanguinolenta che permette il vantaggio degli Oranjequalche buona azione sulla sua fascia, ma nulla di sensazionale (dal 93'salvate il soldato Jude. Il numero 10 tocca tanti palloni nell'ultima porzione di campo, ma non emerge con la giocata decisivaDumfries e l'incrocio dei pali gli negano la gioia del gol, ma il pupillo di Guardiola è in ottima forma. Svaria per tutto il fronte offensivo (dall'81'freddo, lucido, decisivo, ma non solo. Viene in mezzo al campo, gestisce, dialoga, imposta il gioco. Dire attaccante è riduttivo. L'uragano firma la semifinale su calcio da rigore (dall'81': porta l'Inghilterra in finale. Eroe nazionale)

dopo tante critiche, si prende la scena. La sua Inghilterra gioca come mai aveva fatto in questo Europeo, reagendo bene allo svantaggio e sapendo soffrire nel secondo tempo