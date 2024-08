Inter-Dumfries, rinnovo sempre più vicino: incontro con gli agenti

Denzel Dumfries ha preso tempo. Ha aspettato, pensato, valutato. Ha messo l’Inter in stand by e i nerazzurri, dall’altra parte, si erano presi del tempo dopo le alte richieste d’ingaggio avanzate dall’entourage del giocatore olandese. Le parti erano lontane, ci sono stati momenti di gelo e per un periodo i contatti si erano interrotti.- I contatti tra l’Inter e gli agenti di Dumfries sono entrati nel vivo durante l’Europeo che Denzel stava giocando con l’Olanda: i nerazzurri hanno propostodurante il quale hanno parlato del nuovo contratto con massima disponibilità e apertura. Al momento l’accordo è solo verbale, ma per le firme è questione di tempo.

- Dumfries è pronto a riprendersi la fascia destra per riscattare la stagione complicata dell’anno scorso,Darmian va verso i 35 anni, Buchanan è infortunato e nei piani della società non c’è quello di prendere un nuovo esterno destro (vorrebbero un braccetto con l’avanzamento di Carlos Augusto).