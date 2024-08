Inter, Zielinski: "Grandi aspettative, ecco cosa spero di fare"

Inter via Getty Images

, nuovo centrocampista dell', è il protagonista di una nuova puntata di Welcome Home, la serie di interviste inedite, powered by Betsson Sport, Main Sponsor di maglia della squadra nerazzurra: "Ho grandi aspettative e spero di potermi inserire velocemente nella squadra, diventarne parte integrante. Spero di poter dare il mio contributo per continuare a portare il club alla vittoria. Devo ancora conoscere meglio i miei nuovi compagni, ma ho sentito che questo gruppo è fantastico e molto affiatato; sono sicuro che mi ambienterò velocemente".

"Lo sport è una passione di famiglia - spiega Zielinski -. Ho due fratelli più grandi e mio papà, quando ero piccolo, mi portava in campo insieme a loro. Gli devo molto e spero che sia fiero dei risultati che ho raggiunto".Sull'abilità di calciare con entrambi i piedi, arrivata grazie alla madre: "Durante un torneo, per un rigore, le chiesi se secondo lei potessi utilizzare il piede sinistro, e lei mi incoraggiò a farlo. Dopo aver fatto goal, ho cominciato ad allenarmi con entrambi i piedi".La passione per il tennis: "Sono davvero un appassionato di questo sport. Idoli? Federer quando giocava è stato di grande ispirazione per me, soprattutto per la sua incredibile classe".

La svolta con il trasferimento in Italia, all'Udinese: "È stato un grande cambiamento per me, ma il club mi ha aiutato molto. Pensate che una volta al mese prendevano a mia madre un biglietto aereo per l'Italia, in modo che la mia famiglia potesse essere con me. Ho un bellissimo ricordo dei miei anni a Udine".Dopo il biennio all'Udinese (2012-2014), il classe 1994 polacco ha giocato con la maglia dell'Empoli (2014-16), prima di disputare otto stagioni con il Napoli (2016-2024), vincendo uno Scudetto e una Coppa Italia. Questa estate, il trasferimento all'Inter a parametro zero.