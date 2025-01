Inter, Dumfries: "Sulla buona strada per vincere tutto"

AFP via Getty Images

, grande protagonista della semifinale di Supercoppa vinta dall'sull'Atalanta per 2-0, parla ai microfoni di SportMediaset dopo il match: "Sono contento per la vittoria e per la mia prestazione, ma soprattutto per aver contribuito al successo del gruppo. Se puntiamo a vincere tutto? Siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare così e pensiamo partita per partita".E infine: "Chi preferisco fra Juve e Milan in finale? Non ho preferenze. Domani vedremo la partita e saremo pronti per la finale".Reti: 49' e 60' Dumfries (I)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (66' Carlos Augusto); Dumfries, Barella (80' Frattesi), Calhanoglu (66' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (76' Darmian); Thuram (46' Taremi), Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (68' Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini (63' Djimsiti), Ruggeri (55' Ederson); Brescianini, Samardzic (55' Lookman); Zaniolo (55' De Ketelaere). Allenatore: Gian Piero Gasperini.Ammoniti: Scalvini (A), Carlos Augusto (I)Espulsi:Arbitro: ChiffiVar a Avar: Abisso e Meraviglia