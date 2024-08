Inter, Dumfries dice sì al rinnovo: pronto un contratto da top player, i dettagli

AFP via Getty Images

I momenti di gelo sono ormai alle spalle,. Meglio temporeggiare e anche dare la possibilità all’olandese di capire se effettivamente, in giro per l’Europa, ci fosse qualcuno al livello dell’Inter in grado di soddisfare le sue richieste economiche.ma di fatto l’attesa non ha portato nessuno all’uscio della porta di Dumfries e neanche la vetrina di un Europeo ben giocato ha prodotti i frutti che l’olandese sperava.

E allora meglio fare un passo indietro e riconsiderare l’offerta nerazzurra, che rimane di tutto rispetto. Quello che da viale della Liberazione hanno offerto a Dumfries è un contratto alla Dimarco, probabilmente di poco inferiore, ma più o meno di quella portata.Per gli annunci è solo questione di tempo, ma ormai non ci si aspetta che possano spuntare brutte sorprese dietro l’angolo. Intanto ieri Denzel Dumfries è rientrato in Italia e si è aggregato al ritiro di Appiano Gentile., anche per riscattare un po’ la stagione dell’anno scorso, che al di là delle soddisfazioni collettive, lo ha visto fuori per un lungo periodo.