Inter, messaggio d'amore di Lautaro: rinuncia alle vacanze, atteso a Milano

. Il capitano nerazzurro, in questo momento in vacanza dopo gli impegni estivi che gli hanno visto sollevare la Copa America da protagonista assoluto, secondo quanto riportato da Sky Sport,, impegnato proprio in questi minuti nell'amichevole con il Pisa.(ha subito un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra) che terrà l'iraniano fuori dai campi per le prossime – almeno - due settimane, costringendolo così a saltare l’avvio del campionato. Con Joaquin Correa fuori dai piani tecnici di Simone Inzaghi, con Valentin Carboni sempre più vicino al Marsiglia e Marcus Thuram ancora indietro di condizione (è rientrato dalle vacanze solo ieri, ndr),

Ricordiamo che, al ritorno a Milano, Lautaro potrà godersi l’affetto del suo popolo quando sarà annunciato il rinnovo contrattuale con l’Inter. Il prolungamento dell’argentino con la società di Viale della Liberazione è ormai solo una formalità, dopo la lunga trattativa messa in atto dal suo agente Alejandro Camano. Seguirà l’annuncio del club nerazzurro per mettere la parola fine sull’operazione rinnovo di Lautaro Martinez.

Dopo l'amichevole odierna contro il Pisa di Pippo Inzaghi,prima di chiudere la preparazione estiva in Inghilterra: appuntamento per domenica 11 agosto, a Stamford Bridge, per la prestigiosa amichevole contro il Chelsea di Enzo Maresca. Poi spazio al campionato, col debutto previsto per sabato 17 agosto contro il Genoa.