Inter e Juventus, il Barcellona piomba su Jonathan David

AFP via Getty Images

Sarà un’estate molto calda intorno a. L’attaccantein scadenza il 30 giugno ed è un’occasione cheper rinforzare il loro attacco. A rovinare i piani di nerazzurri e bianconeri, però,Secondo quanto raccolto da Matteo Moretto, il club catalano stala situazione del canadese, anche se, per il momento, non sono da registrare contatti diretti con il calciatore.sono sì attive da tempo sul calciatore, cone Cristiano Giuntoli pronto a rinforzare l’attacco della Juventus senza esborso per il cartellino, mapotrebbe indirizzare il classe 2000 verso la Spagna.

David ha richieste alte,, con dei costi dida tenere in considerazione. Ilci sta provando, ma attenzione – scrive sempre Moretto – anche alla, ma che è sempre all’erta quando si tratta di questo tipo di trasferimenti.