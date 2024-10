Kalimuendo, David o Raspadori? La Juventus cerca un'opportunità in attacco, non un grande colpo

Non è facile navigare tra le incertezze, e nemmeno tra mille nomi. Anche per questo, a metà ottobre, le idee alla Continassa iniziano a essere più chiare, sia per farsi trovare pronti, sia per non rischiare d'incappare in vecchi errori. Cioè le corse a perdifiato negli ultimi giorni di mercato, quando si finisce per raccattare promesse e non esattamente campioni. Ecco: Alcaraz e Djalò insegnano, e l'hanno fatto in una stagione con pochi impegni e solo la Coppa Italia (poi vinta) insieme al campionato.

L'idea naturalmente è andare a completare il lavoro estivo - con una punta o un esterno - e poi andare a sostituire Gleison, gravemente infortunato nell'epopea di Lipsia. Ebbene: se per il secondo potrebbero esserci soluzioni più impattanti dal punto di vista economico, per il "", o comunque quella punta in più, le disponibilità bianconere restano piuttosto limitate. Non può spendere, la Signora. Per questo viaggia nel girone degli scontenti, un po' in giro per l'Europa, cercando magari chi ha quel filo d'esperienza che unisce la Serie A alla propria carriera.è stato solo l'ultimo dei nomi fatti, e fa parte certamente di una lista più ampia.

Premessa doverosa, fatta anche da Giuntoli qualche settimana fa: la Juve cercherà le opportunità migliori, quindi non andrà a mettersi sul mercato con forza, né scenderà a compromessi con chi vorrà alzare prezzi e ambizioni. Solo un nome giovane e futuribile potrebbe far cambiare idea alla dirigenza, e(costo 20-25 milioni) potrebbe essere quell'identikit lì, pronto a sparigliare le carte. Un altro pallino pronto a tornare di moda è: ad oggi è quantomeno da tenere in considerazione, sebbene con il Napoli le trattative non siano mai semplici. E Beto? E David? E Maldini? Lo capirete benissimo: è il momento dei. Vincerà solo chi soddisferà tutte le richieste bianconere, specialmente quelle economiche.

In tutto questo: Arek? Non è tenuto in considerazione, al momento, dai bianconeri. E' troppo forte l'incertezza generata dalle sue condizioni fisiche, e troppo difficile da capire quale potrebbe essere il suo recupero. L'ex Napoli, infatti,Nel bel mezzo di una stagione così fitta, un'attesa che spezza in due le opportunità della Juve, aggrappata a Vlahovic e in attesa pure del recupero di Nico Gonzalez. Ecco perché non sarà un capriccio, il centravanti. Ma una vera, concreta, giusta necessità.

