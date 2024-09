Inter e Milan, cosa è cambiato sulla questione stadio: il nodo dei costi per il "nuovo" San Siro

E' di oggi la notizia, portata all'attenzione dal Corriere della Sera, di una svolta importante sul tema stadio per Inter e Milan, che potrebbe portare entro circa un mese a mettere nero su bianco un accordo per la ristrutturazione di San Siro, mantenendo la convivenza tra i due club. Un'opzione che prende piede e che andrà approfondita venerdì, quando i due club incontreranno il sindaco Giuseppe Sala per approfondire la questione.

Una nuova scadenza, a breve termine, a ridosso della quale si attendono importanti novità sulla questione stadio, portata avanti per molto tempo con avvicendamenti vari che hanno portato prima le due società a varare la scelta di due stadi separati in località diverse (San Donato il Milan, Rozzano l'Inter), per poi ricongiungersi nell'idea di uno stadio condiviso che - più che un nuovo stadio costruito da zero - sembra andare nella direzione della ristrutturazione dell'iconica location di San Siro. Non solo lo stadio, ma anche le zone circostanti e le cosiddette facilities annesse: tutto all'interno di un grande piano d'azione che le due squadre di Milano si trovano a condividere.e in linea con gli obiettivi di profitto di RedBird e della neo entrata Oaktree, nonché con la posizione del Comune di Milano. Entra quindi in scena, il colosso italiano delle costruzioni (che a Milano si occupa anche della costruzione della nuova linea di trasporti M4), che nei mesi scorsi. Una cifra ben inferiore a quanto sarebbe richiesto per la costruzione di uno stadio ex novo.in quanto sarebbe spartita in parti uguali fra i club.La linea da seguire per Inter e Milan sembra finalmente coincidere e avviarsi su una strada che possa rispettare gli obiettivi strategici di tutti.. Per fare ciò, quella dello stadio condiviso appare dunque la scelta migliore, come sottolineato anche dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che nel pomeriggio ha parlato di questa via come di un'opzione preferibile. Ecco che quindi, appurate le posizioni dei due club, la partita va avanti e si sposta negli uffici del Comune, con l'importante incontro con Sala in programma per venerdì.Nel faccia a faccia in scena tra due giorni, a cui presenzieranno Paolo(presidente Milan) e Alessandro(CEO Inter), ci sarà la possibilità di confrontarsi sull'effettiva fattibilità del progetto in termini di conciliazione dello stesso con glie per quanto riguarda gli. In pratica, bisognerà definire le eventuali tempistiche per gli interventi di ristrutturazione, in modo che questi non vadano ad ostacolare gli appuntamenti di Inter e Milan a Siro,, sebbene più in grande per una questione di capienza e grandezza delle strutture. In questo senso, invece, è inevitabile la, viste le richieste della UEFA di non avere lavori in corso per la disputa dell'atto finale della competizione europea. Bisognerà definire poi, l'inserimento di questo piano di ristrutturazione nell'ambito di una strategia di pianificazione futura: se si interverrà bisognerà farlo con la consapevolezza che - trattandosi comunque di uno stadio di una certa età - saranno verosimilmente necessari. Un colloquio che si preannuncia comunque costruttivo e che soprattutto potrà fare da crocevia all'inizio di un nuovo capitolo nella vicenda legata a San Siro, in un contesto in cui - per la prima volta -