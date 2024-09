Inter e Milan hanno deciso, lo stadio si fa insieme. Non c'è solo San Siro, si decide entro ottobre

La querelle del nuovo stadio dipotrebbe vedere in questi giorni e soprattutto finalmente, la parola fine. Dopo 5 anni di progetti, acquisizioni di terreni, incontri, comitati del no e dibattiti pubblici, le due società che a lungo hanno pensato di dividersi, alla fine hanno scelto la via iniziale ovvero quella di realizzare uno stadio insiemeI tempi sono in realtà molto più stretti di quello che il lungo racconto fatto in questi anni potrebbe far immaginare. Perché secondo quanto riportato dal Corriere della SeraRispetto al passato la visione delle due proprietà è molto simile del resto il modello di business dei due fondi è lo stesso e c'è chi dice che, per come ragionano i vertici aziendali, se una delle due prendesse una decisione, all'altra andrebbe inevitabilmente bene.

Le due società hanno fatto un business plan da tanto tempo e i dati sono implacabili: a fronte di un investimento per costruire uno stadio da zero da oltre 1 miliardo di euro, i ricavi per rientrare della spesa sarebbero troppo bassi (sia per costi dei biglietti che per le cosiddette facilities) per rientrare in tempi rapidi della spesa fatta.Il modello sarà in realtà molto simile a quello che vivono realtà che coabitano nella stessa città in sport e mondi molto lontani dal nostro. L'esempio più importante potrebbe esserespesso anche di giorno in giorno all'interno dello stesso palazzetto in NBA, con cambi di parquet nella notte e personalizzazioni led variabili dentro e fuori dall'impianto.

Inter e Milan venerdì si presenteranno davanti al sindaco di Milano, per parlare della soluzione che porterebbe alla ristrutturazione di San Siro (rinunciando alla finale di Champions del 2027). La soluzione preferita dai club oggi non è però scontata anche perché il progetto di WeBuild, secondo i club, sta tenendo i conti fin troppo al ribasso rispetto a quanto realmente servirà.Comunque cifre che, divise per due, sarebbero ampiamente sostenibile rispetto al miliardo a testa.

E se non sarà San Siro? L'ipotesi di costruire un nuovo stadio non è stata accantonata, ma in ogni caso sarà anche questo condiviso. In quest'ottica l'acquisizione dei terreni e delle prelazioni sulle aree die difatte dai due club potrebbe aiutare. Non a caso, conferma sempre il Corriere della Sera, i club si stanno scambiando documenti per studiare i rispettivi progetti, perché resta ferma la convinzione di condividere l’impianto.