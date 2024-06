Inter e Milan, l'Ordine degli Architetti contro il progetto WeBuild per ristrutturare San Siro: "Serve trasparenza"

si è schierato contro il progetto presentato da WeBuild al comune di Milano e aper la ristrutturazione o meglio riqualificazione dello stadio di San Siro. Quello che più lascia interdetto l'ordine è la modalità di assegnazione dell'affidamento degli incarichi e in particolare come si è arrivati alla richiesta da parte del sindaco Beppe Sala di conferire proprio a WeBuild questo progetto per salvare l’impiantoQueste le parole del presidente, Federico Aldini: "Quello che ci aspettiamo è che il progetto del futuro San Siro tenga conto delle tante riflessioni che hanno accompagnato in questi anni il, e di come sia indispensabile trasformarli in centralità attrattive, vissute dalle persone. E come tali vanno ripensati.nella qualità del risultato".

"Qualora non ci siano le condizioni per una procedura concorsuale, sottolineiamo l’importanza comunque disul quartiere e sulla città, per difendere gli interessi di chi la abita".