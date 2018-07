Si allunga la lista di obiettivi per l'a centrocampo e spunta il nome di Hector Herrera , cercato anche dalla: messicano, classe '90 e in scadenza con ilnel 2019, ma strapparlo ai Dragoes non sarà semplice. Contattato da LaRoma24.it, il suo agente Matias Bunge spiega: "Può partire in seguito al pagamento della clausola rescissoria.".'INTER? GRANDE CLUB' - A FcInter1908.it poi, Bunge apre nettamente ai nerazzurri: "Per il momento non ci sono stati contatti con l’Inter. Vedremo cosa succederà in questa estate. E’ chiaro che l’Inter è un grandissimo club, qualsiasi proposta verrà analizzata e valutata".