Arturo Vidal e l'Inter o meglio e i suoi tifosi. Una storia d'amore mai realmente sbocciata e che, con le ultime uscite, è tornata ad inasprirsi anche e soprattutto in virtù dell'assenza forzata di Nicolò Barella nella sfida contro il Liverpool che dovrà essere sostituito probabilmente proprio dal cileno. Una storia che sulla carta dovrebbe durare fino al 30 giungo 2023 (con ulteriore aumento d'ingaggio a partire da giugno, ve l'avevamo svelato QUI), ma che, in vista della prossima estate, vedrà sia il club che il giocatore davanti a un bivio con la possibilità di un addio più che concreta.

DUE OFFERTE - Nelle ultime settimane e nel corso del mercato invernale, infatti, il giocatore ha ricevuto diverse proposte, mai realmente ascoltate data la voglia di finire l'annata con i colori nerazzutti addosso e la voglia di giocarsi un posto fino alla fine in una squadra che oltre ad accordargli 8,5 milioni di euro annui considera anche potenzialmente vincente. In vista dell'estate quelle di Marsiglia e Galatasaray, che hanno già contattato l'agente del giocatore rimangono possibilità concrete.



LA VOLONTA' DI VIDAL - Nella testa di Vidal, riportano in Cile, non c'è però un passaggio in campionati "minori" rispetto a quello italiano. Il motivo? Il cileno non si sente per niente finito e dopo aver giocato in Bundesliga, Serie A, Liga e ora di nuovo in Serie A vorrebbe provare il campionato che ritiene più competitivo al mondo, la Premier League, prima di un ritorno in Sudamerica per chiudere la carriera.

, a prescindere dalle scelte del giocatore,il suo contratto e liberare il monte ingaggi dal suo stipendio per far spazio a giocatori più futuribili e meno onerosi (di salario) come Frattesi.(ve l'abbiamo svelata) con cui, pagando 4 milioni di euro, l'Inter di fatto svincolerebbe il giocatore. Per una storia d'amore che è già al passo d'addio