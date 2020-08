Antonio Conte ritiene il centrocampista danese una buona pedina da utilizzare a gara in corso, perché la classe dell’ex Tottenham può diventare micidiale quando sopravviene la stanchezza e le squadre iniziano ad allungarsi. Il tecnico salentino lo ha chiaramente dimostrato con l’utilizzo degli ultimi mesi. Raramente Eriksen è partito nell’undici titolare, probabilmenteL’Inter non lo svenderà, Marotta non ha alcun dubbio sul valore di Eriksen e per questo motivo il calciatore non è in saldo. Ma un’opportunità di mercato potrebbe smuovere Lo avevamo scritto il 15 luglio e lo ribadiamo alle porte di settembre: Eriksen può partire , ma