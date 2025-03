Inter, esordio in Champions League per Thomas Berenbruch: ecco chi è il classe 2005 di cui si fida Inzaghi

Getty Images

Per la sfida di Champions contro il Feyenoord, un aiuto è arrivato dalla squadra Primavera, da cui il tecnico nerazzurro ha pescato un profilo che conosce molto bene e che risponde al nome di Thomas Berenbruch. Il centrocampista classe 2005 ha già avuto modo di lavorare con Simone Inzaghi perché ha svolto tutto il ritiro con la prima squadra, prendendo anche parte alle amichevoli estive. Dopo che quella contro la Roma è stata per lui la prima convocazione tra i professionisti, in occasione di una gara ufficiale, in questa serata europea è arrivato anche il debutto assoluto in Champions League.



UN PICCOLO BARELLINO - Ma chi è Thomas Berenbruch? Visto da Roberto Samaden, è arrivato dal Renate come Under 14, negli anni della grande collaborazione tra i due club. Ha svolto l’intera trafila in nerazzurro, facendosi apprezzare sia come ragazzo che come calciatore. Centrocampista dotato di un gran bel motore e di discreta qualità, negli anni ha sempre realizzato molti gol e un po’ ricorda Nicolò Barella come tipo di calciatore, chiaramente con le dovute proporzioni. Tra le sue specialità, il gol dalla distanza.



OTTIMI NUMERI - Classe 2005, Berenbruch è “l’esperto” del gruppo Primavera, l’uomo guida per i suoi compagni. Nonostante le offerte per andare a giocare, in estate ha scelto di non partire e di giocare ancora un anno in nerazzurro. La stagione per lui è iniziata benissimo, con una meravigliosa doppietta in Youth League contro il Manchester City, che aveva aiutato l’Inter a conquistare 3 punti preziosissimi per il cammino nella competizione. Per lui finora 8 gol (e 4 assist) in Primavera 1, 2 in Youth League e 1 in Coppa Primavera. Niente male per uno che di mestiere fa la mezzala. Ma questa sera è stata un’altra storia, per Thomas Berenbruch è arrivato l'esordio in Champions League.