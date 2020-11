L’Inter non smette di pensare al futuro e rivolgere quindi le attenzioni ai giovani che ben si stanno comportando nel campionato italiano. Al vaglio di Ausilio e Marotta ci sono diversi profili e da qualche settimana un nuovo nome si è aggiunto alla lista dei ragazzi da tenere sotto controllo.





NOME NUOVO - Si tratta del centrocampista a svedese Mattias Svanberg, classe 1999 di proprietà del Bologna. Sotto la guida tecnica di Sinisa Mihajlovic, l'ex Malmö sta crescendo a vista d'occhio e in questo campionato sta crescendo in termini di personalità e qualità. Per lui 5 partite disputate, con un gol e un assist all'attivo. Un avvio di stagione valso a Svanberg l'interesse di diversi club, tra questi l'Inter, che osserva la sua crescita.