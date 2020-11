Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla in diretta Instagram della partita pareggiata ieri dai nerazzurri contro l'Atalanta: "L'Inter ha avuto la possibilità di 'ammazzare' l'Atalanta, poi il calcio vive di situazioni e capita anche di pareggiare o perdere. Il gol della Dea poi è anche bello, è un'azione ragionata di una squadra che sa palleggiare contro una avversaria chiusa. Alla fine arriva Miranchuk, uno che non lo scopriamo oggi, e la mette a due dita dal palo perché Bastoni non dà pressione".