Inter, Farris: "Lautaro è tornato, complimenti ad Asllani. Ci mancano i gol di Taremi"

Massimiliano, vice dello squalificato allenatore dell'Simone Inzaghi, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Empoli:"Toccare delle corde? No, dovevo solo cercare di tranquillizzare i ragazzi. Ci aspettavamo un Empoli un po' più aggressivo, li abbiamo lavorati ai fianchi. A forza di muovere la palla velocemente, dai e vai, l'abbiamo sbloccata con il nostro bomber che è tornato a fare quello che sa fare meglio".- "Non abbiamo neanche il tempo di pensare, abbiamo giocato col Bologna, ora andiamo a Praga. La squadra ha segnato 55 gol, siamo in corsa per evitare un turno ulteriore in Champions che è importante. San Siro è uno stadio tosto, Asllani merita i complimenti per come sta reagendo".

- "Numericamente ci mancano i suoi gol, ma lo analizziamo tatticamente e ci aiuta. Ha bisogno del gol che lo sblocca, sarebbe bello in campionato a San Siro, arriverà. Ci crediamo"."Quando Simone non c'è si sente, sono contento di dare il mio apporto anche cinque metri più avanti".