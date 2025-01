Corsa scudetto, è Inter-Napoli: Inzaghi con l'incognita Champions, Conte può beffarlo

Redazione Calciomercato

Ottavo gol persull’ottovolante delladefilato e staccato Gasperini. Vista dalle panchine, la corsa sembra delineata, nonché condizionata dagli impegni europei. Non lo è stata finora perché, risultati alla mano, l’Inter non ha perso punti in prossimità della Champions e nemmeno della Supercoppa italiana. Il Napoli invece ha sofferto il suo momento peggiore proprio quando immaginava di spiccare il volo grazie all’unicità della settimana libera. Vedremo se d’ora in poi cambierà qualcosa.

Intanto. Che magari può distrarsi e incepparsi quando trova il Bologna, ma non l’Empoli. Eppure nel primo tempo si erano viste poca intensità e pochissima rabbia.Anzi, il vice-Calhanoglu tra i più vivaci malgrado la diffidenza del pubblico di San Siro…non per caso sostituito a metà ripresa. Elettrico come sempre Barella ma non può fare tutto lui. Davanti a Sommer, la difesa tiene anche se De Vrij mostra l’usura dell’impiego senza soluzione di continuità. C’è però il rientrante Pavard che si prende la scena anche in avanti dove invece manca l’apporto di Carlos Augusto. Nella norma Dimarco e Dumfries. Il capitano Lautaro un leone ritrovato, fin dall’inizio e non solo fino al gol.

Secondo tempo monotono fino alla stella filante di Lautaro. Poi semplice da gestire e indirizzare al traguardo una vittoria , arricchita dal raddoppio di “Air”Il batticuore non manca alla fine, quando Esposito segna un gran gol (ahi De Vrij!) e obbliga i tifosi nerazzurri a restare infreddoliti sui seggiolini di San Siro, anziché lasciare lo stadio in anticipo e in caccia di tepore, almeno fino al 3-1 scacciapensieri di Thuram.Alla fine, al caldo della vittoria ritrovata,, senza dubbio più impegnativo per Inzaghi rispetto a Conte. Per uno scudetto che - non si offendano gli atalantini - sembra già una questione esclusiva a due: Napoli e Inter.