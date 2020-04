Eleonora Goldoni, attaccante dell’Inter femminile, parla ai canali ufficiali della società nerazzurra del suo periodo di isolamento a causa dell’emergenza coronavirus: “Mi alleno sempre in compagnia, abbiamo un appuntamento fisso con tutta la famiglia. Non solo i miei fratelli e sorelle, ma anche mamma e papà. In totale siamo in otto senza contare i cani e per fortuna abbiamo degli spazi ampi e riusciamo a starci tutti e cerchiamo di svagarci con varie attività. Cunina? Lì è la mamma che vuole avere la supremazia, ma io cerco sempre di rendere light le sue ricette pesanti. Sono laureata in Clinical Nutrition e ora che sono a casa sto dedicandomi ad alcuni progetti, creo ed elaboro piani alimentari personalizzati”.