Inter, Filip Stankovic tra riscatto e percentuale sulla rivendita: i dettagli dell'accordo con il Venezia

Getty Images

Tra i grandi protagonisti di. Il portiere classe 2002 ha tenuto in piedi la squadra di Eusebio Di Francesco parando su Mkhitaryan nel primo tempo e facendosi trovare pronto su Dumfries, Thuram e Calhanoglu nella ripresa. La prestazione non è certo passata inosservatacome squadra per far crescere il giovane portiere.Stando a quanto riporta Matteo Moretto, il Venezia vantaCon l’Inter che si è riservatadel 50%.

Dopo due anni,dove ha ottenuto una promozione in Eredivisie nel 2022, eStankovic è tornato a Milano in estate. Non era nei piani dell’Inter che, però, conosce le sue potenzialità e ha scelto di mandarlo in Serie A, per testarlo nel massimo campionato dopo l’anno in B. E’ arrivato al Venezia come secondo di Joronen, ma,, è diventato il titolare. Quattro partite concon qualche errore, sette gol subiti, ma anche molti interventi decisivi.

L'Inter lo osserva a distanza, consapevoli che una stagione in Serie A di buon livello potrebbe portare non soloche sarà possibilmente legato anche alla salvezza,