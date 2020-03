Il calcio è impegnato a fronteggiare l'allerta Coronavirus, ma intanto il mercato non si ferma. Certamente non quello dell', già al lavoro per definire alcune situazioni legate alle corsie laterali. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti,, un'occasione per iniziare a definire la situazione di. La Viola è contenta del brasiliano, arrivato in prestito secco, e nell'incontro potrebbe emergere la volontà di impostare un acquisto a titolo definitivo per la prossima estate: in caso contrario, Dalbert tornerà all'Inter, che valuterà poi soluzioni in uscita soprattutto in Francia. Su Biraghi invece, i nerazzurri devono fare riflessioni in vista della compilazione delle prossime liste UEFA, ma al momento non sembra esserci l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto, con l'esterno che dovrebbe quindi fare ritorno a Firenze.- Biraghi e Dalbert tuttavia potrebbero non essere gli unici nomi sul piatto a fine aprile, perché l'Inter valuta altri profili in casa Viola. Piace, sul quale la Fiorentina è però decisa ad alzare il muro, ma gli occhi sono puntati soprattutto su: piace tantissimo a Conte per resistenza e capacità nel dribbling uno contro uno, come abbiamo raccontato Marotta e Ausilio mantengono riserbo sul nome ma portano avanti a fari spenti i dialoghi con la Fiorentina . E il contatto di fine aprile potrebbe essere l'occasione per fare un passo in avanti anche su questo fronte.@Albri_Fede90