Inter, fischi per Correa a Monza: il tifo nerazzurro lo ha scaricato

L'amichevole di Monza trae Al-Ittihad ha visto titolare l'argentino Joaquin, rientrato dal prestito al Marsiglia, anche a causa dell'indisponibilità di altri due attaccanti come Taremi e Arnautovic. Nella sconfitta maturata all'U-Power Stadium, comunque, l'ex Lazio non è stato protagonista in positivo.Un paio di occasioni per lui, entrambe con dribbling al portiere e poi conclusione defilata che non ha trovato la porta, certo non è per suo demerito se la squadra di Simone Inzaghi non ha ben figurato contro gli arabi di Laurent Blanc, ma

Correa, infatti, è ormai un giocatore che pesa inutilmente sulle casse nerazzurre, che avrebbero bisogno di un'uscita per procedere eventualmente ad un ultimo acquisto nel reparto avanzato, fatto salvo il bisogno di un difensore di sinistra per completare l'organico.