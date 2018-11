Prima ha promesso l'addio da galantuomo, poi lo ha trattenuto a Madrid.poi respinte a livello legale. Insomma, il presidente del Real Madrid. Perché come vi abbiamo raccontato proprio in questi giorni , il Real sta portando avanti l'operazione, centrocampista argentino classe '98 del River Plate finalista di Libertadores. Una pepita d'oro, uno dei giovani più promettenti del Sudamerica su cui- Solo qualche giorno fa,, che infatti ha prima smentito la notizia sul Real alla stampa argentina, poi si è trovato costretto a confermarla accusando le merengues di aver approcciato al giocatore senza alcuna autorizzazione: "", le sue parole. Insomma, il River l'ha presa malissimo anche perché era in trattativa con diversi altri club - tra cui la stessa Inter, ironia del destino - ma sa che Palacios adesso vuole a tutti i costi il Real Madrid.per questo volante argentino, destinato al Real a meno di una rottura formale. Ma sorride amaro l'Inter, prima accusata sul caso Modric, poi nel vedere lo stesso Perez protagonista di una trattativa gestita in questo modo.