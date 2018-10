Saranno famosi, un nome di quelli da appuntarsi.: è un classe '98, il tipico centrocampista volante sudamericano, qualità e corsa con visione di gioco e inserimenti,, il Muneco Gallardo lo coccola e vuole tenerlo fino a giugno ma sa perfettamente che la sua cessione destinazione Europa è questione di tempo. Mache in realtà si è raffreddato da settimane vista la folta concorrenza e l'investimento già fatto per Paquetà.- In queste ore,Un emissario delle merengues è in contatto diretto con il River Plate e ha proposto un'offerta da. Operazione che intriga il presidente argentino Rodolfo D'Onofrio: trattenere Palacios ancora per poco meno di un anno, poi cederlo a un top club assoluto per una cifra decisamente interessante visto che si tratta di un ragazzo di 20 anni.. Ma l'Inter adesso è stata avvisata: arrivare a questo talento diventa sempre più complicato, mentre il Milan ha la testa al suo Paquetà.