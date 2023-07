Davide Frattesi è a un passo dall'Inter. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'incontro di ieri tra il Sassuolo e la dirigenza nerazzurra ha sbloccato la trattativa: il centrocampista azzurro, che piaceva anche a Milan e Roma, sarà il prossimo rinforzo di Simone Inzaghi. L'affare si chiuderà sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri, l'anno scorso in prestito al Frosinone. Marotta conta di mettere tutto nero su bianco tra oggi e domani.



CON BARELLA - Classe 1999, Frattesi ha una discreta esperienza in Serie A: ha giocato 106 partite, con 13 gol realizzati, 7 nell'ultima stagione. Inzaghi avrà la mezzala che desiderava: non sarà un'alternativa a Nicolò Barella, nei piani dell'allenatore ex Lazio c'è spazio per entrambi, con Hakan Calhanoglu in cabina di regia.