Inter, Frattesi è incedibile: ma per Inzaghi finora è stata una seconda scelta

La storia è ormai nota a tutti, Davide Frattesi è il vero bomber della nazionale di Luciano Spalletti (due partite e due gol contro Francia e Israele), eppure all’Inter non trova spazio per diversi motivi. Sì, perché va smaltito quel concetto secondo cui il centrocampista azzurro non trova spazio con Inzaghi solo perché ha davanti a sé Barella.Da questo punto di vista Simone Inzaghi si è mostrato abbastanza integralista, l’intesa tra i centrocampisti nerazzurri è la vera forza, per questo motivo fatica ad alterare gli equilibri. Perché poi d’altro canto è vero che Frattesi non si è mai mostrato uguale a nessuno dei due, non diciamo migliore o peggiore,

In nazionale si azzera tutto, quella di Spalletti è una squadra con equilibri ancora tutti da trovare, un gruppo senza un vero centravanti in cui Frattesi ha dimostrato di essere indispensabile in quanto a inserimenti e gol. In questo momento non sbagliamo assolutamente se diciamo che per Spalletti,. Ma cosa accadrà quando il c.t. avrà a disposizione Barella? Chi sceglierà Spalletti quando avrà tutti a disposizione come tre titolari tra il centrocampista sardo, Tonali, Ricci lo stesso Frattesi? Questa è una domanda che troverà risposta più avanti, ma di sicuro quando parliamo dell’ex Sassuolo,

In viale della Liberazione considerano Frattesi una risorsa e nei progetti di inizio anno c’è sicuramente l’obiettivo di concedergli maggiore spazio. Finora non è stato così, nelle prime tre partite di campionato Frattesi racimolato una 50ina di minuti sul campo, ma adesso il calendario si va infittendo e arriverà anche il suo momento. Sarà lì che dovrà dimostrare di poter garantire all’Inter quello che le garantiscono Barella e Mkhitaryan.

L’Inter non ha voluto vendere Frattesi per non rinforzare le avversarie e perché conscia che sia l’unico calciatore o uno dei pochi presenti in rosa a poter alterare l’equilibrio di una partita anche entrando a gara in corso.ma nel frattempo lì in mezzo si è aggiunto anche Zieliński e adesso spetta anche a Inzaghi mettere un po’ tutti sullo stesso livello.