Inter, il paradosso Frattesi: il capocannoniere di Spalletti lancia un chiaro messaggio a Inzaghi

, nella prima giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Il centrocampista, al Parco dei Principi di Parigi, ha avuto un impatto sulla sfida semplicemente devastante e inequivocabile. Una partita complessa, difficile, giocata ad alti livelli da un calciatore che si sta meritando, ogni match sempre di più, le chiavi del centrocampo azzurro. Spalletti ne conosce le qualità indiscusse in campo e il passaggio al 3-5-2, modulo tanto caro all’ex calciatore del Sassuolo, ne ha potenziato le abilità,

- La sua partita, come dicevamo, si può racchiudere in quei 10 minuti una volta avviata la ripresa di gioco. Sul risultato di 1-1,sul tentativo di passaggio del mediano rossonero e neo-acquisto del Milan Youssouf Fofana,. Pochi minuti più tardi sfiora la doppietta colpendo di testa su calcio d'angolo, su cui Maignan è miracoloso, prima che, dopo pochi secondi, il centrocampista nerazzurro si accasci al suolo, venendo sostituito da Destiny Udogie. Un fastidio all’interno coscia che non ha preoccupato lo staff medico azzurro (né nerazzurro), visto che si è trattato solo di stanchezza.

. Un talento che non può più essere messo in discussione nelle gerarchie di Spalletti, per il quale è ormai una delle chiavi di maggior affidabilità e importanza. Non lo dimostra solo l’applicazione con il quale Frattesi si mette in gioco (non serve sottolineare il dinamismo con cui attacca la profondità, con cui si inserisce in area di rigore) e nemmeno esclusivamente la qualità delle sue giocate da mezzala, ma, per una volta, sono i freddi numeri che ne giustificano il massiccio impiego del commissario tecnico della Nazionale:

(suddivisi in 24’ contro il Genoa – conditi da un assist – 18’ contro il Lecce e 11’ contro l’Atalanta), una differenza abissale rispetto all’impiego con la divisa dell’Italia sulle spalle. Chiuso dalla triade Mkhitaryan-Calhanoglu-Barella (di cui n’è l’alter ego, nonché vice in quel di Milano, sponda nerazzurra), per Frattesi le chance di emergere sono ridotte al lumicino.La visione del tecnico piacentino è sempre di avere a disposizione un jolly, uno spacca partite, un ottimo subentrante che deve accontentarsi di guardare i suoi compagni in campo, prima di incidere negli ultimi 20 minuti nella seconda frazione di gioco.

Tutti rimangono convinti del potenziale di Frattesi, ma da Viale della Liberazione le chance per emergere sono ridotte al lumicino. Non si tratta di fiducia, sia chiaro, anche perché, nell’ultima sessione estiva di calciomercato, la dirigenza meneghina è stata chiara: l’ex Sassuolo è incedibile.In estate, ci sono stati alcuni dialoghi con l’agente Giuseppe Riso per comprendere quanto centrale potrà essere Frattesi nel progetto. L’entourage ha le antenne dritte, le scelte, ovviamente, spettano a Inzaghi. Ma ieri sera Frattesi ha lanciato l’ennesimo segnale: voglio di più.

