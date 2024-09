Calciomercato/Getty

Vogliamo dirlo chee non a noi? Vogliamo dirlo che c’è chi lo aspetta al varco del prossimo errore per rinfacciarglielo, magari ancora insieme allo Scudetto del 2022?Perché “”, come da ritornello già dell’anno scorso, diventato tormentone dopo le ultime 2 partite della Nazionale?

Perché Mkhitaryan ha 35 anni, spiegano quelli del “Frattesi titolare”.Forse che corra meno dei compagni o giochi meno palloni di loro? Zero infortuni l’anno scorso, sempre disponibile anche quest’anno, a differenza di tanti colleghi molto più giovani di lui, professionista esemplare, essenziale nello scacchiere tattico dell’Inter e nella corsa allo scudetto.. Fuori l’armeno, Barella dovrebbe andare a sinistra (depotenziato), per fare spazio a Frattesi sulla destra: due pedine spostate rispetto alla squadra ideale costruita da Inzaghi.

Non è difficile da capire:. Infatti quest’anno giocherà più dell’anno scorso, ma probabilmente lo farà spesso proprio al posto di, perché ciò implica meno variazioni rispetto al sistema base. E in più, c’è anchead affollare il reparto e ad aumentare la concorrenza.Tutti sanno, perché l’ha fatto sapere lui, che(inutile ricordare le statistiche, perché l’hanno fatto tutti: il rapporto partite-gol di Frattesi è impressionante). Eppure quando un anno fa l’ex Sassuolo ha scelto l’Inter, ne conosceva organico ed equilibri.e anche per questo è diventato rapidamente un beniamino dei tifosi, pur non da titolare.

Fossero andate male le cose, anche solo in questo primo scorcio di stagione, avrebbero ragione quelli che continuano a criticare Inzaghi.Forse che farlo con Frattesi titolare varrebbe più di 3 punti a partita? Ora che arriva la Champions, Frattesi (e non soltanto lui) avrà il suo spazio, anche da titolare. Perché le rotazioni saranno fondamentali nella gestione della stagione.Un’ultima considerazione. Quando fra un mese tornerà la Nazionale, seresta questo (e perché non dovrebbe?) col ritorno die la conferma obbligata diO dovremo, dovranno, cantarle anche a Spalletti?