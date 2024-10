Getty Images

Inter, Frattesi: "Non posso segnare sempre, ogni partita sembra decidere se sono bravo o meno"

Redazione CM

8 minuti fa



Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter a segno con una doppietta nella vittoria per 3-0 sul campo dell'Empoli, ha parlato a Dazn nel post partita:



"Bellissima la mia prima doppietta in Serie A, mi dispiace solo che sia arrivata contro una squadra in cui ho giocato e dove sono stato molto bene. Giusto non esultare, ai tempi ci siamo divertiti".



TROPPE ASPETTATIVE? - "Pare di sì, soprattutto ultimamente. Non è facilissimo, ogni partita sembra decidere se sono bravo o meno. Non è neanche normale fare gol in tutte le partite. Ci sta un periodo di appannamento, ma la bravura di un giocatore va valutata partita per partita".