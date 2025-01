La Roma chiama Frattesi, ma l'Inter lo schiera dal 1': cosa può succedere ancora sul mercato

torna nell’undici da titolare, l’ultima volta in campionato era accaduto il 30 ottobre nella sfida di andata contro l’Empoli, giorno in cui il centrocampista aveva prima realizzato una doppietta e poi parlato ai giornalisti in conferenza:“Leggo tante cose ma. Sono un ragazzo intelligente abbastanza da capire che li in mezzo siamo in tanti quelli forti e il mister deve scegliere chi sta meglio”. Filosofia zen che però non l’ha accompagnato nel resto della stagione, quando a un certo punto ha iniziato a pensare che forse per se stesso e per la sua carriera sarebbe stato meglio andarsene a giocare altrove. Magari alla Roma, che lo chiama, lo corteggia, lo cerca e lo vuole. Almeno a parole.

E allora Frattesi a un certo punto, ma evidentemente deve aver capito che il tecnico. Motivo che lo ha spinto quindi a parlare con il suo agente e poi anche con Ausilio, perché forse dopo un anno e mezzo avrebbe voluto conquistare altre certezze che invece non ha fatto sue. E allora, anche se il ragazzo sa che le trattative poi si chiudono con gli assegni veri e per adesso la Roma non ha portato alcuna offerta concreta in viale della Liberazione.

Lecce, Monaco e poi derby, l’Inter è chiamata a un triangolo di partite delicatissime che potrebbero segnare sia la corsa in Champions che in campionato. Nessuna sfida banale, ogni partita pesa un macigno, esattamente quelle che Frattesi chiede di giocare., con Barella che resterà a riposo e Calhanoglu non ancora a disposizione. A lui la chance di mostrare che le voci di mercato sono alle spalle come hanno spiegato da Praga sia Ausilio che Inzaghi, entrambi preoccupati di tutelare la posizione di Frattesi agli occhi di un pubblico spesso critico nei suoi confronti, soprattutto ultimamente.

: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.