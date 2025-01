Inter, bloccata la trattativa per Perez: cosa è andato storto, c'è un nuovo nome

Congelata la trattativa che avrebbe dovuto portare Tomasdalall’Solo pochi giorni fa l’affare sembrava destinato a concludersi in modo positivo per entrambe le parti ma si riscontra unache ha fatto sì che la situazione si bloccasse.Orientata verso il futuro e verso rinforzi verdi, l’Inter aveva dirottato le sue miree qui aveva trovato due giocatori utili e promettenti, entrambi alStiamo parlando del già citatoe di. Il primo è un, il secondo invece un. I nerazzurri avevano provato a imbastire una trattativa che avrebbe dovuto portareRicevuto un no per il secondo, la dirigenza interista aveva provato a insistere solo per. In questo senso l’accordo era stato a un passo, come confermato dai suoi agenti e dal presidente del club rosarino,, in missione a Milano. Qualche giorno dopo però lo stop e le sensazioni che si sono fatteper la buona riuscita dell’affare.

A mancare, come riporta Sky Sport, è stata l’intesa finale dopo la richiesta del club argentino. Dopo il primo no insomma l’Inter ha preferito non procedere con il secondo giocatore coinvolto nella trattativa e. Troppi glirichiesti per il centrocampista, secondo quanto riportato dagli argentini de La Capital. E, secondo il quotidiano sudamericano, i nerazzurri avrebbero già individuato un altro obiettivo sempre nello stesso Paese: si tratterebbe di