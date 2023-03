La Lazio è pronta a pescare sul mercato degli italiani. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono l'attaccante Manolo Gabbiadini (classe 1991) della Sampdoria e il centrocampista Roberto Gagliardini (classe 1994 ex Atalanta), in scadenza di contratto a giugno con l'Inter. Da dove l'anno scorso, sempre a parametro zero, è arrivato a Roma l'uruguaiano Matias Vecino.