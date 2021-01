. Proseguono senza sosta i contatti tra l'e l'entourage dell'attaccante argentino per trovare la quadra definitiva sul prolungamento di contratto, anche oggi le parti hanno deciso di aggiornarsi:, per un nuovo vertice con la dirigenza.- Le sensazioni dopo l'ultimo incontro erano positive, con Lautaro pronto ad accontentarsi di un ingaggio inferiore alle richieste visto il periodo e la scadenza fissata al 2024 con opzione fino al 2025 , ma ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare in attesa di buone nuove sul fronte societario. Intanto si lavora senza sosta: Inter-Lautaro, nuovo incontro per il rinnovo.