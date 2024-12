Inter, gli occhi di mezza Europa su Bisseck. E Inzaghi gli dà una grande prova di fiducia

A Milano si era diffusa la voce circa un possibile ballottaggio in difesa tra Bisseck e Darmian, un dubbio lecito per una serie infinita di ragioni chiarissime a tutti quelli che abitualmente seguono le questioni di casa Inter: di fonte c’è la Lazio di Baroni, su quella fascia agiranno due pericoli costanti come Tavares e Zaccagni e contro avversari di questo genere, solitamente, Simone Inzaghi preferisce affidarsi all’esperienza del calciatore italiano, che da terzo riesce ad essere più disciplinato rispetto al tedesco. Evidentemente Bisseck sta scalando posizioni nella personalissima classifica di affidabilità stilata dall'allenatore piacentino, una fiducia che il calciatore tedesco si sta conquistando a suon di prestazioni di alto livello, dopo i brutti i brutti errori stagionali costati diversi punti all’Inter finora.

PROVA DI FIDUCIA - Per le ufficiali bisognerà ancora attendere e fino a quel momento sarà lecito attendersi qualsiasi variazione al tema, ma nelle consuete prove di formazione della vigilia, la pettorina dei titolari è finita proprio sulle spalle di Yann Bisseck. Una grande dimostrazione di fiducia da parte di Inzaghi, che senza paura, in una partita complicatissima, sta seriamente pensando di affidarsi all’esuberanza fisica del centralone tedesco, il quale, non a caso, sta attirando su du sé l’interesse di parecchi club europei che lo stanno studiando. Nessun ragionamento a corredo, nessuna tentazione, soltanto fiducia in un calciatore che sta mostrando una crescita verticale e che di conseguenza si sta meritando che l’allenatore gli attribuisca certe responsabilità. Può sembrare banale ma non lo è affatto, anche perché la difesa nerazzurra è già priva di due colonne come Acerbi e Pavard, fuori dalla lista dei convocati ancora, rispettivamente, per una settimana e circa 15 giorni. Due assenze che danno ancora più peso alla scelta di Inzaghi: con l’Inter che perde due certezze, il tecnico punta tutto su Bisseck, ritenendolo affidabile tanto quanto Darmian, che invece inizierà il mach dalla panchina.

Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.