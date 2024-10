Inter, i nuovi arrivi stentano ancora: si salva Taremi. La classifica dei minuti impiegati

Josep Martinez: 0 minuti.

Josep Martinez: Lo si sapeva, il titolare è Sommer e lo sarà per l’intera stagione, ma l’Inter crede molto in questo portiere e lo dimostra il fatto che, nonostante le poche risorse economiche a disposizione, Ausilio abbia ugualmente scelto di investire in un ruolo già coperto dal titolare. La scelta è costata non poche critiche agli uomini mercato e nel frattempo, Martinez, non è più stato impiegato dopo una precampionato tutt’altro che impeccabile. Il suo momento arriverà più avanti, per adesso tanta pazienza e lavoro nell’ombra, visto che in campo non è sceso mai neanche per un minuto.