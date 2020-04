Suning ha superato il test coronavirus. Lo dice Zhang Jindong, numero uno del colosso cinese, proprietario dell’Inter, che ha pubblicato il suo rapporto annuale del 2019: il fatturato è stato di 269,23 miliardi di Yuan (35, in euro), con un utile netto di 9,843 miliardi (1,28 in euro). Queste le parole di Zhang senior: “La pandemia è uno stress test per le capacità industriali di Suning e il coordinamento tra ecosistemi. E Suning ha superato il test”.