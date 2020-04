L'Inter tenta il controsorpasso per Sandro Tonali? E allora la Juve si butta su Gaetano Castrovilli. Sono loro due i centrocampisti azzurri del futuro per i quali si sta per scatenare il derby d'Italia sul mercato. Immediata la contromossa bianconera, Rocco Commisso resta un osso duro, ma l'ipotesi di lasciare partire Castrovilli in cambio di Rolando Mandragora o Cristian Romero più conguaglio rappresenta un'ottima base di partenza.