L’Inter segue Dybala, non molla Lukaku, si informa su Zapata, offre 15 milioni per Dzeko, corteggia Cavani, lascia emergere il nome di Rebic e riabbraccia il rientrante Lautaro. Ok, ma Icardi? È agosto, ma ancora manca la risposta alla domanda dell’anno. Quella sul futuro del centravanti argentino, attorno a cui gravitano anche i progetti futuri del club nerazzurro, nonostante ad Appiano Gentile facciano la voce grossa. Nonostante gli si continui a dire che, nel caso decidesse di restare, farà al massimo dei gran giri di campo nel corso degli allenamenti, visto che puntualmente Conte esclude l’ex Samp dalle esercitazioni tattiche.



LE CERTEZZE DI MAURO - Cosa riserverà il futuro? Incredibile a dirsi, ma a possedere le maggiori certezze è proprio Icardi, piazzatosi molto distante dai desideri del club nerazzurro. L’Inter ha deciso di venderlo e anche oggi non ha perso occasione per rinfrescargli la memoria. Marotta ha spiegato a Icardi che per lui non c’è possibilità di reintegro, non si torna indietro. L’impassibile Icardi non ha battuto ciglio, ha incassato e risposto con un colpo da ko: resto ugualmente, non mi muovo. È muro contro muro, con la società nerazzurra che probabilmente aveva sottovalutato la fermezza del centravanti argentino.



BOTTA E RISPOSTA - Marotta ha ricordato a Icardi che non è più gradito e Icardi ha confermato a Marotta che a Milano si trova benissimo e che l’Inter è casa sua. La società di viale della Liberazione si mostra serena, non può davvero esserlo fino in fondo. Non può esserlo anche perché Zhang ne ha chiesto conto in Cina e ne chiederà ancora conto nuovamente. Icardi, insieme a Skriniar, è l’asset più elevato su cui l’Inter possa contare e la sua cessione rappresenterebbe un trampolino verso nuovi colpi di mercato. Al contrario, la permanenza di Icardi inciderà come ha già inciso su Lukaku, dato che per indicazione di Zhang (Se non vendete non aumentate l’offerta) i nerazzurri non possono presentare una proposta più alta. Non resta che sperare in un accordo con la Juve, dato che Dybala sembra intenzionato a non accettare il trasferimento a Manchester. Ma al contrario di quando trapela da tempo, Icardi non sarebbe così sicuro neanche di accettare i bianconeri.