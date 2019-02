Interrompere una striscia di 5 partite senza gol in campionato. Mauro Icardi punta il Bologna per tornare a fare gol in Serie A. Come scrive il Corriere dello Sport, soltanto in un'altra occasione il capitano dell'Inter non è andato in rete in cinque presenze di fila: dal 21 settembre al 26 ottobre 2014, prima di sbloccarsi contro il Cesena.