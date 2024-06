Inter, idea Alex Perez per la difesa. C'è anche la Roma

Getty Images

L'guarda avanti. L'accordo per il rinnovo difino al 2029 ha dato un segnale di continuità nel pieno del passaggio di proprietà dalla famigliaal fondo californiano, ma non è l'unico fronte aperto.Si lavora ad altri rinnovi, quelli diin particolare, e al possibile arrivo ditra i pali. Si guarda però anche al futuro e dalla Spagna rimbalza un nuovo nome:, meglio noto comeSecondo quanto riferito da Relevo, da diverso tempo, ma non è l'unica squadra italiana ad averlo fatto: c'è la concorrenza di

- Ma chi è Alex Perez?, madrileno di nascita con origini del Mozambico, Perez è uncresciuto nelle giovanili del, da cui i biancoverdi di Siviglia lo hanno prelevato nel 2022. In questa stagione ha giocayo nel Betis Deportivo, in quarta divisione spagnola, in questa stagione 7 presenze e un gol prima di un infortunio che gli ha impedito di partecipare al finale di stagione e ai playoff promozione.Giovane ma capace di farsi subito notare:e la scorsa estate ha svolto la preparazione pre-campionato con la prima squadra del Betis agli ordini di Manuel Pellegrini, positivamente colpito da lui. Così come gli scout, soprattutto italiani, spediti a osservarlo.

- A fare gola ad altri club le qualità di Perez, ma anche la sua situazione contrattuale., a un solo anno dalla scadenza può diventare un'occasione interessante anche dal punto di vista economico.- L'Inter, come detto, è da tempo interessato a ingaggiare il giovane difensore e valutava la possibilità di presentare a breve una proposta. Ma, evidenzia Relevo, il cambio di proprietà e l'arrivo di Oaktree hanno cambiato le carte in tavola almeno a breve termine: con il fondo d'investimento sono stati sospesi gli investimenti e solo il rinnovo di Lautaro Martinez, seguito dalle altre situazioni precedentemente citate, hanno continuato ad avanzare.

- Una situazione che ha dato la possibilità di inserirsi ad altri club, soprattutto in Italia. Come riferisce il portale iberico infatti, anche lae l'ora hanno messo gli occhi su Perez, non c'è ancora un'offerta concreta ma un gradimento che può portare a qualcosa di più nelle prossime settimane. Lo stallo dell'Inter ha favorito le rivali: aumenta la concorrenza per il gioiellino del Betis.