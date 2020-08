Uniti e compatti per l'Europa League, poi sarà il tempo delle decisioni.è arrivato a Dusseldorf per stare vicino all'in vista della semifinale di Europa League con lo Shakhtar Donetsk e subito un gesto significativo:. Antipasto di un confronto che andrà inevitabilmente in scena tra le parti al termine dell'Europa League, utile per riallinearsi ma non solo: sarà fondamentale per definire le strategie di mercato e permettere a Marotta di portare l'affondo decisivo per alcune operazioni già intavolate nei mesi scorsi.- Se Lionel Messi è il nome che sta facendo sognare i tifosi nerazzurri e prende inevitabilmente la luce dei riflettori, Marotta e Ausilio hanno tessuto le trame e portato avanti i discorsi per due rinforzi di prospettiva:. L'Inter si è mossa da tempo su entrambi garantendosi una posizione privilegiata rispetto alla concorrenza:(che nel frattempo però ha dato il proprio placet anche a un eventuale trasferimento alla) e strappata la prelazione al Verona,per un quinquennale che si aggira intorno ai 3 milioni di euro a stagione (bonus compresi). Manca ancora tuttavia l'affondo decisivo per trovare la quadra con i club dei due giocatori, missione non scontata perché le richieste sono importanti (30 il primo, 35 il secondo) ed è necessario lavorare sulle contropartite per abbassare l'esborso cash (Dimarco e Salcedo i nomi per l'Hellas) o sulla formula (prestito oneroso con obbligo di riscatto per convincere Cellino). Due colpi ben indirizzati quindi ma ancora da perfezionare, tutto congelato per dare la priorità all'Europa League e in attesa del confronto Conte-Zhang: Marotta aspetta il faccia a faccia per sbloccare le prime manovre per l'Inter 2020/21.