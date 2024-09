Getty Images

Inter, il dato di Inzaghi è clamoroso: goleade a gogo

Dopo 3 partite nella Serie A 2024/25, l’Inter è risalita in vetta grazie alle due vittorie con Lecce e Atalanta che hanno seguito il pari con il Genoa. Appaiati con altre tre squadre, i nerazzurri hanno schiantato gli uomini di Gasperini con un sonoro poker. Un’autorete, un super gol di Barella e una doppietta di Thuram hanno fatto esultare San Siro regalando a Simone Inzaghi un’ampia vittoria, l’ennesima.



I NUMERI - Da quando l’ex Lazio è diventato l’allenatore dell’Inter – 161 le gare dei nerazzurri da lui allenate – la sua squadra ha vinto ben 18 volte con un margine di 4 reti o più. Di fatti nell’11.2% delle volte, l’Inter riesce a battere la sua avversaria con almeno 4 gol di vantaggio. Numeri che confermano il predominio in Italia della squadra campione d’Italia in carica che, dopo il ventesimo Scudetto, vuole raggiungere anche il traguardo del ventunesimo.