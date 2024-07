Inter, il Genoa apre per Gudmundsson. Spors: "Pronti a parlarne"

, anzi. Il Global Sports Director del club rossoblù,ha dichiarato a Speciale Calciomercato su Sky Sport:"Siamo nel mezzo del calciomercato, per noi è importante tenere i calciatori per farli crescere. Abbiamo venduto Dragusin e Martinez, due ottime operazioni. Sappiamo del valore di Gudmundsson e Frendrup, sono molto diversi, ma entrambi molto importanti per noi.Per noi è una bella cosa quando un giocatore viene seguito da altre squadre. Noi cerchiamo, ma non è ancora fatta. Per ogni club nel mondo è importante lavorare rispettando i paletti economici e tenendo sotto controllo il bilancio. Non ci sono molti club che non devono prestare attenzione a questa cosa, e sfortunatamente il Genoa non è tra questi".